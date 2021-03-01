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ريال مدريد يلاحق نجم ساسولو الايطالي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يلاحق نجم ساسولو الايطالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

اكدت تقارير صحفية إيطالية أن ​ريال مدريد​ الإسباني مهتم بالتعاقد مع الإيطالي مانويل ​لوكاتيلي​ نجم ​ساسولو​ في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

الملكي سيتنافس مع يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنكليزي وأندية أخرى من أجل الفوز بخدمات النجم الإيطالي.

وأشارت التقارير أن لوكاتيلي كان بدأ اللعب في صفوف أتالانتا وانتقل بعدها إلى ميلان في عام 2010 وبدأ اللعب مع الفريق الأول في عام 2016 حتى أن إنتقل إلى ساسولو في عام 2018.

يذكر ان لوكاتيلي يقدم موسما رائعا برفقة الفريق الايطالي مما جعله مطلبا للاندية الكبيرة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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