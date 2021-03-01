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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توديبو: لا اتابع مباريات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021
أكد جان كلير توديبو لاعب برشلونة المعار لنادي نيس الفرنسي عدم اهتمامه بأي شيء يتعلق بالفريق الكتالوني حاليًا لدرجة أنه لا يتابع مبارياته.
وقال توديبو: "لا أفكر في العودة إلى برشلونة في الوقت الحالي تركيزي الآن منصب على مساعدة نيس في الدوري الفرنسي".
وأضاف: "إذا نجحت في هدفي هذا فيمكنني وقتها العودة لبرشلونة أو الاستمرار هنا المهم أن الأمر يتعلق بأدائي لذلك علي التركيز في هذا الجانب حاليًا".
وأنهى حديثه بالقول: "بصراحة لا تهمني إطلاقًا مباراة برشلونة أمام باريس سان جيرمان إذا حقق ريمونتادا فهذا شيء جيد وإذا خسر فسيكون أمرا سيئا ولكنها ليست مشكلتي".