توديبو: لا اتابع مباريات برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

أكد جان كلير ​توديبو​ لاعب برشلونة المعار لنادي نيس الفرنسي عدم اهتمامه بأي شيء يتعلق بالفريق الكتالوني حاليًا لدرجة أنه لا يتابع مبارياته.



وقال توديبو: "لا أفكر في العودة إلى برشلونة في الوقت الحالي تركيزي الآن منصب على مساعدة نيس في الدوري الفرنسي".

وأضاف: "إذا نجحت في هدفي هذا فيمكنني وقتها العودة لبرشلونة أو الاستمرار هنا المهم أن الأمر يتعلق بأدائي لذلك علي التركيز في هذا الجانب حاليًا".

وأنهى حديثه بالقول: "بصراحة لا تهمني إطلاقًا مباراة برشلونة أمام باريس سان جيرمان إذا حقق ريمونتادا فهذا شيء جيد وإذا خسر فسيكون أمرا سيئا ولكنها ليست مشكلتي".