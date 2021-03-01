يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم 1-3-2021 في الدوري الإسباني 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 مارس 2021

يقدم الخليج 365 خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد مشاهدة حية حيث يسعى ريال مدريد لتحقيق خمسة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني عندما يواصل مشواره المحلي على أرضه أمام ريال سوسيداد مساء الإثنين.



ويحتل لوس بلانكوس حاليا المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر ، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز الخامس في الدرجة بفارق سبع نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الرابع.

تعرض مدريد لعدد من الإصابات في مرحلة رئيسية من الموسم ، لكن أبطال الدوري الإسباني تمكنوا من تحقيق خمسة انتصارات متتالية في جميع المسابقات ، بما في ذلك النجاح الممتاز 1-0 خارج ملعبهم على أتالانتا بي سي في مباراة الذهاب. مباراة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

كما خسر لوس بلانكوس الفائز 1-0 في الدوري نهاية الأسبوع الماضي ، وأثبتت جهود كاسيميرو في الشوط الثاني أنها كافية للتغلب على ريال بلد الوليد في ملعب بلدية خوسيه زوريلا.

يحتل فريق المدرب زين الدين زيدان حاليا المركز الثاني في الجدول بفارق ثلاث نقاط فقط عن أتليتيكو المتصدر الذي لا يزال لديه مباراة مؤجلة. وسيلتقي المتنافسان في العاصمة في دوري الدرجة الأولى الإسباني نهاية الأسبوع المقبل ، وسيحاول أتليتيكو بشدة دخول المنافسة بعد فوزه على فياريال ، بعد أن انخفض قليلاً في المباريات الأخيرة.

سيحظى برشلونة صاحب المركز الثالث بفرصة تجاوز ريال مدريد بعد ظهر يوم السبت عندما يواجه إشبيلية ، لكن فوز لوس بلانكوس في هذه المباراة سيجعله في مركز قوي قبل ديربي العاصمة في واندا متروبوليتانو.

سجل فريق زيدان انتصارا 3-1 على ريال سوسيداد عندما التقى الفريقان في المباراة المقابلة الموسم الماضي ، لكن الثنائي تعادلا بدون أهداف في سان سيباستيان في وقت سابق من هذا الموسم.