شكرا لقرائتكم خبر عن «فورمولا 1».. السعودية تبني رياضة السيارات في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يتطلع القائمون على سباقات «فورمولا 1» لاستمرار تنظيم سباق الجائزة الكبرى في المملكة العربية السعودية، لمدة 10 سنوات على الأقل، عقب الإعلان عن استضافة مدينة جدة سباق الجائزة الكبرى في ديسمبر المقبل للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

وأكدت كلوي تارجت آدامز، مديرة الترويج العالمي لسباق «فورمولا 1» والمسؤولة عن روزنامة السباقات في العالم، أن هذا الحدث جزء من استراتيجية رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية للاستثمار في مجالات أخرى.

وقالت آدامز في ندوة على شبكة الإنترنت: «كان أمرًا استثنائيًا أن نتمكن من الحصول على تلك الصفقة المتفق عليها وتوقيعها والإعلان عنها خلال الوباء».

وأضافت: «متحمسون حقًا لخوض السباقات في السعودية، وهي رؤية طويلة المدى لكيفية بناء رياضتنا في الشرق الأوسط».

وزادت آدامز، أن تنظيم سباق شرق أوسطي جديد في مكان مميز مثل السعودية، وسط عدد كبير من الشباب والسكان المهتمين بقطاع رياضة السيارات، أمر مثير يوفر إطار عمل هاما للمسؤولين عن سباقات «فورمولا 1».

وكشفت رئيسة الترويج العالمي لسباق «فورمولا 1»، عن تطلعاتهم لتنظيم السباق في المملكة لمدة عقد أو أكثر، مشيرة إلى أن السعودية تمثل سوقا جديدا مهما لرياضة السيارات، «من المهم عند الدخول في سوق رئيسي بهذا الحجم أن نكون قادرين على الاستثمار، إنه بلد ساحر».

ومن المقرر أن يُقام السباق الأول في 5 ديسمبر المقبل على حلبة جدة، لكنه سينتقل إلى القدية في عام 2023.