رئيس اتحاد الكرة الألماني يناشد ميركل النظر إلى مستقبل اللاعبين الهواة

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ومن المقرر أن تعقد ميركل اجتماعا مع رؤساء الولايات غدا لمناقشات الخطوات التالية، ويبدو أن لوائح الإغلاق والتي تتضمن حظر أنشطة الهواة، والتي يسري مفعولها حتى السابع من مارس الحالي، في طريقها للتمديد.
وقال كيلر للموقع الرسمي لاتحاد الكرة الألماني أمس «الملايين من لاعبينا الذين نريد أن نعرب بقوة عن مساندتهم، في حاجة إلى مخطط زمني، مثل كل الرياضيين الفاعلين في الرياضات الأخرى».
وأضاف «بالنسبة لي الأمر لا يتعلق بكرة القدم وحدها، لكن بكل الرياضات الجماعية المنظمة».
ومن بين الرسائل الأساسية التي شملها الخطاب الذي تم إرساله إلى ميركل، الأعباء التي تكبدتها كرة القدم بفعل الإغلاق الساري منذ نوفمبر الماضي.
وأوضح كيلر «لقد ثبت أن الأطفال والشباب خاصة يعانون الآن من نقص التدريبات والتواصل الاجتماعي، الرياضة المنظمة يمكن أن تساعد كثيرا في هذا الشق».
وبسؤاله عما يأمل في حدوثه خلال اجتماع الحكومة الأربعاء ، قال كيلر «يجب أن تحصل الرياضة على فرصة للمساهمة بشكل أكبر في إخراجنا من هذه الأوقات الصعبة سويا».
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