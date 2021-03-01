نيوهاوس يرحل عن تدريب أرمينيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت عدة تقارير إعلامية ألمانية أمس أن نادي أرمينيا بيليفيلد الألماني لكرة القدم استغنى عن خدمات أوفه نيوهاوس المدير الفني للفريق.

وكان سمير عربي مدير الكرة بالنادي، قد صرح أمس الأحد الأول لصحيفة «فيستفالن بلات» قائلا «إن الإدارة ستحلل وتقيم الموقف»، وذلك بعد هزيمة الفريق أمام بوروسيا دورتموند صفر / 3 السبت الماضي في المرحلة الـ23 من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وتولى نيوهاوس تدريب أرمينيا بيليفيلد في عام 2018 ومن المفترض أن يستمر عقده حتى عام 2022.