نيوهاوس يرحل عن تدريب أرمينيا

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وكان سمير عربي مدير الكرة بالنادي، قد صرح أمس الأحد الأول لصحيفة «فيستفالن بلات» قائلا «إن الإدارة ستحلل وتقيم الموقف»، وذلك بعد هزيمة الفريق أمام بوروسيا دورتموند صفر / 3 السبت الماضي في المرحلة الـ23 من الدوري الألماني (بوندسليجا).
وتولى نيوهاوس تدريب أرمينيا بيليفيلد في عام 2018 ومن المفترض أن يستمر عقده حتى عام 2022.
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