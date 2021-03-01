الشباب يعزز صدارته بزيادة آلام ضمك

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وأزم الشباب موقف مضيفه، حيث أبقاه في دائرة الخطر والتهديد المستمر بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.
ورفع الشباب رصيده إلى 44 نقطة، فيما تجمد رصيد ضمك عند 17 نقطة في المركز الـ15 قبل الأخير.
ولعب المحترف إيون إيجالو دور البطولة بتسجيله هدفي الشباب، علما أن أهداف المباراة الثلاثة جاءت في الشوط الأول.
وتقدم الشباب أولا عن طريق إديون إيجالو في الدقيقة الـ 12، إلا أن ضمك عادل النتيجة عن طريق هدافه إيمليو زيلايا في الدقيقة الـ20.
وتكفل إديون إيجالو بتسجل هدف الترجيح للشباب في الدقيقة الـ 39 ضمن به خروج فريقه بكامل النقاط.
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