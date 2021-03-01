الشباب يعزز صدارته بزيادة آلام ضمك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل الشباب الابتعاد في صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، وعزز صدارته بالفوز على ضمك 2 / 1في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في ختام مواجهات الجولة الـ21.

وأزم الشباب موقف مضيفه، حيث أبقاه في دائرة الخطر والتهديد المستمر بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ورفع الشباب رصيده إلى 44 نقطة، فيما تجمد رصيد ضمك عند 17 نقطة في المركز الـ15 قبل الأخير.

ولعب المحترف إيون إيجالو دور البطولة بتسجيله هدفي الشباب، علما أن أهداف المباراة الثلاثة جاءت في الشوط الأول.

وتقدم الشباب أولا عن طريق إديون إيجالو في الدقيقة الـ 12، إلا أن ضمك عادل النتيجة عن طريق هدافه إيمليو زيلايا في الدقيقة الـ20.

وتكفل إديون إيجالو بتسجل هدف الترجيح للشباب في الدقيقة الـ 39 ضمن به خروج فريقه بكامل النقاط.