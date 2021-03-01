حمادة صدقي مدربا للهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المدير الفني السابق لفريق الإنتاج الحربي حمادة صدقي عن وجود اتفاق بينه وبين إدارة الهلال السوداني لتولي تدريب الفريق.

وقال صدقي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس «إن اتصالات تمت مع إدارة الهلال السوداني، لكن هناك بعض الأمور التي يتم تسويتها في الوقت الحالي.

وأضاف أن شكوى النادي السوداني ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد رحيله عن تدريب الفريق في يناير من العام الماضي، من الأمور التي يجري تسويتها في الوقت الحالي، وذلك قبل توقيعه على العقد».

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السوداني برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن المريخ الوصيف.