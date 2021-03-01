تايجر يشكر اللاعبين والجماهير على دعمه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم نجم الجولف الأمريكي تايجر وودز بالشكر إلى لاعبي الجولف والجماهير على دعمهم له بعد الحادث المروري المروع الذي تعرض له أخيرا.

وقال وودز عبر «تويتر»، «من الصعب أن أشرح كيف كان الأمر مؤثرا عندما قمت بتشغيل التلفاز ورأيت كل هذه القمصان الحمراء، لكل لاعب جولف وكل مشجع، لقد ساعدتني حقا على تجاوز هذا الوقت العصيب».

ففي منافسات الجولف التي أقيمت أمس الأول، ارتدى عدد هائل من لاعبي الجولف القميص الأحمر والسروال الأسود، وهو الزي الذي يختاره وودز دائما في اليوم الأخير من أي مسابقة يشارك فيها.

وقد أعلنت إدارة أعمال تايجر وودز وشرطة مقاطعة لوس أنجلوس تعرض تايجر وودز لحادث مروري فردي، وقد تضررت سيارته بشكل كبير. وأصيب تايجر وودز بكسور مفتوحة عدة في الجزء السفلي من الساق اليمنى، وجرى تثبيت قضيب في عظام الساق ومسامير في الكاحل، ضمن عملية جراحية خضع لها عقب الحادث.

وذكرت السلطات في مقاطعة لوس أنجلوس أن تايجر وودز كان في السيارة بمفرده، وقد كان واعيا لدى وصول المسعفين إلى مكان الحادث في وقت مبكر من صباح الثلاثاء الماضي.

ولم توجه أي اتهامات إلى تايجر وودز إثر الاصطدام، حيث قال أليكس فيلانويفا مدير شرطة لوس أنجلوس إن ما وقع كان مجرد حادث. وأضاف فيلانويفا أنه لم يكن هناك أي دليل على تأثر تايجر وودز بأدوية أو مشروبات كحولية أو مواد مخدرة، ولم يجد المحققون ما يدعو لتوجيه أي اتهامات بالتهور في القيادة.