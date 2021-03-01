الآسيوي يعلن مستضيفي دور المجموعات بكأس الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس عن قائمة الدول المستضيفة لمنافسات دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي 2021، وذلك بعد عملية تقديم طلبات الاستضافة المكثفة التي جرت بعد التشاور مع الاتحادات الوطنية الأعضاء. منطقة غرب آسيا





تقام المجموعة الأولى في المنامة وتضم (الحد البحريني، والنصر العماني، والوحدة السوري، وحامل اللقب العهد اللبناني)، في العاصمة البحرينية المنامة.

المجموعتان الثانية والثالثة



تجري المجموعتان الثانية والثالثة في العاصمة الأردنية عمان، حيث تضم الثانية أندية (الأنصار اللبناني، والمحرق البحريني، والسلط الأردني، ومركز بلاطة الفلسطيني)، وتضم المجموعة الثالثة (الفيصلي الأردني، والسيب العماني، وتشرين السوري، والفائز من مباراة الدور التمهيدي).منطقة جنوب

آسيا



تقام في عاصمة المالديف، وتضم (موهون باجان الهندي، وباشوندارا كينجز من بنجلادش، ومازيا سبورتيس من المالديف، إلى جانب الفريق المتأهل من التصفيات).

منطقة وسط آسيا



يستضيف المجموعة الخامسة نادي دوردوي في قيرغيزستان وتضم كلا من (آهال التركماني ورافشان الطاجيكي).



تقام المجموعة السادسة بمدينة دوشانبي في طاجيكستان، وتضم كلا من (قيرغيزستان والتين عسير التركماني وخوجاند الطاجيكي وممثل أوزبكستان، إيه.جي.إم.كي أو ناساف).منطقة آسيان



تستضيف سنغافورة المجموعتين، حيث تضم المجموعة الثامنة (قدح دار الأمان الماليزي، وليون سيتي سايلرز السنغافوري، وسايجون الفيتنامي، والمتأهل من الدور التمهيدي)، وتضم المجموعة التاسعة (جيلانج إنترناشيونال السنغافوري، وكايا ايلويلو الفلبيني، وتيرنجانو الماليزي، وممثل ميانمار شان يونايتد أو أياياوادي يونايتد) بحسب نتيجة تصفيات دوري أبطال آسيا 2021، وسيتم لاحقا تحديد مستضيف مباريات المجموعة السابعة في منطقة آسيان.شرق آسيا تجري في هونج كونج وتضم (أتلتيك من منغوليا، وايسترن لونج ليونز من هونج كونج، ولي مان من هونج كونج، وتاينان سيتي من الصين تايبيه).



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