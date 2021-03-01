شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المرجح أن يغيب مهاجم ميلان المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن المواجهة الأوروبية المنتظرة بين النادي الإيطالي وفريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بسبب الإصابة بحسب ما أفادت تقارير إعلامية إيطالية.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوص بعد 10 أيام لتبيان مدة غيابه عن الملاعب، لتفتح المجال عن إمكانية غيابه عن المباراة أمام فريقه السابق مانشستر يونايتد في ذهاب دور ثمن النهائي المقررة في 11 مارس الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في 18 منه.

وكان مدرب ميلان ستيفانو بيولي أحلّ المهاجم البرتغالي رافايل لياو أمام مضيفه روما في المرحلة 24 من الدوري المحلي محل مهاجمه السويدي البالغ من العمر 39 عاماً، وذلك في الدقيقة 56 ليجلس إبراهيموفيتش على مقاعد الاحتياطي وهو يضع كيس ثلج على فخذه الأيسر.

وتصالح ميلان مجدداً مع الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين بفوزه على الملعب الأولمبي على روما 2-1، ليحافظ على فارق النقاط الأربع بينه وبين المتصدر «جاره» اللدود إنتر (56 مقابل 52).

وسبق لإبراهيموفيتش أن أحرز لقب «يوروبا ليغ» في عام 2017 مع فريقه السابق «الشياطين الحمر»، حيث دافع عن ألوانه لفترة عامين (2016-2018) بعد انتقاله من باريس سان جرمان الفرنسي، قبل أن يعود إلى الـ «سيري أ» من بوابة ميلان.

وسجل «إيبرا» في الدوري هذا الموسم 14 هدفاً، ليحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين خلف نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر الهدافين (19) ومهاجم إنتر البلجيكي روميلو لوكاكو (18).( وكالات)