أزمة بين مصر وليفربول بسبب محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية عن احتمالية حدوث أزمة بين نادي ليفربول الإنجليزي ومصر بسبب الإعلان عن ضم محمد صلاح نجم "الريدز" إلى تشكيلة المنتخب الوطني التمهيدية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وكان شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، أن محمد صلاح، على رأس القائمة الأولية المختارة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، الصيف المقبل.

ونجح المنتخب الوطني ف يالتأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد أن توج بلقب بطلاً لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتي احتضنتها القاهرة عام 2019.

ووفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإنه يحق للمنتخب المتأهل إلى الألعاب الأولمبية الاستعانة بـ3 لاعبين يتجاوز أعمارهم سن الـ23 سنة.

وقال غريب، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، إن محمد صلاح "على رأس القائمة الأولية، لكن يتبقى قرار ناديه الإنجليزي".

وأضاف غريب: "الاختيارات ستكون وفقا للحالة الفنية، قبل إرسال القائمة النهائية في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل".

وأفادت تقارير صحفية بأن المنتخب المصري لم يتحدث بعد مع نادي ليفربول الإنجليزي بشأن القرار، والذي من المرجح أن يتسبب في مشاكل لـ"الريدز" الموسم المقبل.

والمقرر أن تقام فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة من صيف 2020، في الفترة ما بين 23 يوليو إلى 8 أغسطس 2021، مما يعني أن جدول صلاح سيزدحم بشكل كبير.

وسيغيب "المو" عن معظم مباريات ليفربول التمهيدية وسيغيب أيضاً عن بداية الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل المدير الفني الألماني لنادي ليفربول، يورجن كلوب، في الفوز بمعركة خدمات صلاح على مدار الصيف، ولن يكون سعيدا بشأن انضمام نجمه لصفوف منتخب مصر الأولمبي.

يشار إلى أن محمد صلاح (28 عاما) يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 17 هدفا أحرزها خلال 25 مباراة، متقدما بفارق هدفين على البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، وثلاثة أهداف أمام هاري كين مهاجم توتنهام.