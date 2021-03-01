في ليلة تألق عبدالمنصف.. وادي دجلة يفرض التعادل السلبي على الزمالك.. وعبدالله جمعة يهدر ركلة جزاء

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل الزمالك سلبياً مع وادي دجلة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن منافسات الجولة رقم 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة تألق غير عادي من محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة، حيث تصدى للعديد من محاولات الزمالك بالإضافة إلى ضربة جزاء.

وبهذا التعادل، رفع الزمالك رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة مؤقتاً، بفارق 6 نقاط عن الأهلي الذي لعب 3 مباريات أقل لو فاز بهم سيتخطى الأبيض بفارق 3 نقاط، بينما رفع دجلة رصيده إلى 8 نقاط فقط ليظل في المركز الأخير في الدوري.

ملحص اللقاء

نفرد أشرف بنشرقي تماماً بالحارس محمد عبد المنصف في الدقيقة 5 لكنه سدد الكرة في متناول الحارس محمد عبد المنصف الذي نجح في حرمان الأبيض من هدف مبكر.

وكاد وادي دجلة أن يتقدم في الدقيقة 20 بكرة خلف الدفاع وصلت إلى رودني أنتوي الذي انفرد تحت ضغط دفاعي لكنه فشل في التعامل مع الكرة بشكل جيد لتخرج بعيداً عن المرمى.

ورد الزمالك في الدقيقة 21 بلعبة مماثلة بتمريرة وصلت إلى سيف الجزيري خلف دفاع دجلة لينفرد لكنه تسلم الكرة بصورة خاطئة ليتدخل الدفاع المرتد سريعاً ويبعدها.

وفي الشوط الثاني استمرت محاولات الأبيض لفك شفرة شباك وادي دجلة، وكاد الجزيري أن يسجل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 53 لكن الكرة مرت إلى جوار القائم الأيمن.

وطالب فريق وادي دجلة باحتساب ركلة جزاء بعد كرة ارتطمت بيد أحمد أبو الفتوح مدافع الزمالك، لكن الحكم أشار باستئناف اللعب ولم تتدخل تقنية الفيديو.

ومن هجمة مرتدة للزمالك في الدقيقة 56 مرر فرجاني ساسي إلى أشرف بنشرقي كرة على حدود منطقة جزاء وادي دجلة ليسدد المغربي كرة قوية أبعدها الحارس محمد عبد المنصف.

ونفذ الأبيض ركنية في الدقيقة 57 لتنتهي بكرة داخل منطقة الجزاء إلى سيف الجزيري الذي لعب الكرة خلفية مزدوجة لكن حارس دجلة واصل التألق وأبعد الكرة بنجاح، لترتد الهجمة بتسديدة من وادي دجلة علت العارضة بقليل.

وأهدر الزمالك أخطر فرص المباراة في الدقيقة 64 بعد كرة عرضية حولها الجزيري برأسية لتذهب إلى أشرف بنشرقي ليحولها من فوق محمد عبد المنصف لكن الكرة ارتطمت بالعارضة ليشتتها الدفاع.

وشن دجلة هجمة مرتدة خطيرة في الدقيقة 73 ونجح أنتوي في المرور من أكثر من لاعب حتى اقترب من منطقة جزاء الزمالك لكنه تعرض للعرقلة من محمد عبد الغني ليحصل على ركلة ثابتة لم يستفد منها فريقه.

وكان وادي دجلة قريباً للغاية من التقدم في الدقيقة 78 بعد عرضية من الجهة اليسرى حولها كالديرون برأسية مرت إلى جوار القائم الأيسر للحارس جنش بقليل.

وحاول وادي دجلة من جديد في الدقيقة 81 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت أرضية بعيداً عن مرمى محمود جنش لتظل شباكه نظيفة بلا إصابات.

وأرسل المثلوثي عرضية في الدقيقة 83 لتنتهي الكرة برأسية وصلت إلى ساسي الذي سددها قوية لتمر إلى جوار القائم الأيمن لمرمى محمد عبد المنصف، لكن الحكم عادت لتقنية الفيديو ليحتسب ركلة جزاء بسبب لمس الكرة يد مدافع الفريق الأصفر.

وتصدى عبد الله جمعة لتنفيذ ركلة الجزاء ليسدد أرضية قوية، لكن الحارس محمد عبد المنصف واصل تألقه في المباراة ومنع الأبيض من تسجيل هدف الفوز في وقت متأخر من المباراة.