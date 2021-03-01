شكرا لقرائتكم خبر عن وصول حافلتى الزمالك ودجلة إلى ملعب السلام استعدادا لمواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلتا فريقى الزمالك ووادي دجلة إلى استاد السلام استعدادا لانطلاق مباراة الفريقين في الجولة الـ 14 للدوري والمقرر لها السابعة والنصف من مساء اليوم.

وقام لاعبو الفريقين بمعاينة أرضية الملعب قبل المباراة فور الوصول لمشاهدتها على الطبيعة قبل انطلاق المباراة الهامة للفريقين ، حيث يتصدر الزمالك قمة الدورى ، بينما دجلة فى قاع جدول المسابقة .

قام لاعبو الزمالك بالحديث مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك عن أرضية الملعب ، خاصة انها المرة الأولى التي يخوض فيها فريق الزمالك مبارياته علي استاد السلام هذا الموسم.



لاعبو الزمالك في استاد السلام



لاعبو الزمالك يعاينون ملعب السلام



لاعبو الزمالك



مباراة الزمالك ووادي دجلة

فيما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المستبعدون من قائمة مباراة وادي دجلة، تدريبات تأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوى أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب، حيث يوجد مستبعدون لأسباب فنية وآخرون بسبب الإجهاد والإصابات.

واستبعد من قائمة الزمالك كل من محمد أبو جبل لأسباب فنية، وأحمد سيد زيزو الذى يعانى من الإجهاد، وحازم إمام ومحمود عبد الرزاق شيكابالا للإصابة.

وحرص عمرو المطراوى على خضوع اللاعبين المستبعدين لبرنامج تأهيل فى إطار اعدادهم للمباراة المقبلة أمام الترجي الرياضي التونسى فى إطار مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم قائمة الزمالك فى مباراة وادى دجلة كلاً من..

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد.

خط الدفاع : محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبد السلام وعبد لله جمعة وأحمد فتوح و حمزة المثلوثي.

خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف "أوباما" ومحمد أشرف "روقا" واسلام جابر وإمام عاشور وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري وحميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل.

ويتصدر الزمالك قمة جدول الدورى الممتاز برصيد 29 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيدا أمام غزل المحلة وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل مع غريمه الأهلى.