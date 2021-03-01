"ده عقاب من ربنا" .. قناة الزمالك تفتح النار على الفريق بعد التعادل مع دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



هاجمت قناة الزمالك لاعبي الفريق الأبيض على خلفية التعادل مع وادجلة دجلة متذيل الترتيب في جدول بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك سلبياً مع وادي دجلة في المباراة التي اقيمت مساء الأثنين على ستاد الأهلي WE السلام في إطار الاسبوع الـ 14 من الدوري الممتاز.

وقال خالد الغندور نجم الزمالك السابق : "لا بد أن يكون هناك وقفة مع الجميع سواء لاعبين أو جهاز فني، النادي يعطي اللاعبين ملايين لأنه عملهم وكرة القدم ليست هواية".

وأضاف"الزمالك فشل في تسجيل هدف في ثلاث مباريات على التوالي واليوم أخطاء كبيرة حدثت".

وعلق فاروق جعفر المستشار الفني السابق للنادي الأبيض وقال " فيه حاجة غلط، أول مرة أشوف الزمالك يحصل على ضربة جزاء واللعيبة تعزف عن المبادرة للتسديد".

وهاجم طارق يحيى مدرب الزمالك الأسبق أداء اللاعبين وقال " نادي الزمالك أكبر من أى حد اللى عايز يمشي يمشي ونلعب بالناشئين".

وأضاف " الاهلي رحل عنه ٦٠% من قوته وكسب بطولة أفريقيا،أحنا عمالين ندلع ومافيش نتايج".

وأنهى " ده عقاب من ربنا على اللى بيحصل جوه الفريق".