كرة سلة.. الزمالك يفوز على الطلائع ويواصل تصدره لدوري السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز الزمالك على فريق طلائع الجيش بنتيجة 90/79 في المباراة التي أقيمت على صالة نادي الزمالك ضمن مباريات بطولة دورى السوبر لكرة السلة.

وواصل الزمالك تصدره لترتيب الفرق الثمانية بعدما حقق الفوز الثالث على التوالي بالبطولة، متفوقا بفارق الأهداف على الجزيرة صاحب المركز الثاني.

وكان الأهلي تعرض للهزيمة الثانية في البطولة بعد خسارته أمام الجزيرة اليوم الإثنين.

وفاز فريق المصرية للاتصالات على سموحة بنتيجة 71/69، فيما فاز الاتحاد السكندري على سبورتنج بنتيجة 90/78.

ويتواجد الاتحاد في المركز الثالث خلف الزمالك والجزيرة، ويحتل الأهلي المركز الرابع ويليه سموحة وسبورتنج وطلائع الجيش، ثم المصرية للاتصالات في المركز الثامن بعد تلقيه ثلاثة هزائم.