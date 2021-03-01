مدرب دجلة: لاعبونا قدموا تضحيات أمام الزمالك.. وعلينا أن نتمتع بالذكاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد ماريو سالاس المدير الفني التشيلي لفريق وادي دجلة أن فريقه قام بالتضحيات أمام الزمالك في مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة 14 في الدوري الممتاز التي انتهت بالتعادل السلبي.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال سالاس :"لاعبونا قاموا بتضحيات أمام الزمالك وكان هذا أمر واضح للجميع، ومن الأشياء الإيجابية التي حدثت في المباراة هي تمتع فريقنا بالتركيز طوال أوقات اللقاء".

ورفع دجلة رصيده إلى 8 نقاط ليظل في المركز الأخير لكنه يبعتد عن أقرب مركز بعيداً عن منطقة الهبوط بفارق 4 نقاط فقط.

وأضاف سالاس :"علينا أن نتمتع بالذكاء من أجل الحصول على نقطة لنقوم بالبناء عليها للفترة القادمة وحصد المزيد من النقاط لتحسين موقعنا في الجدول".

وأنهى مدرب دجلة :"جمعنا بين الأداء الجيد والنتيجة الجيدة أمام الزمالك، على عكس المباراة السابقة أمام الاتحاد قدمنا أداء جيد لكن النتيجة لم تكن كذلك".