عبد المنصف يتحدث عن تشبيهه بنوير.. والتألق أمام كبار الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد عبدالمنصف حارس وادي دجلة، أنه كان لابد من تحقيق نتيجة ايجابية أمام الزمالك، لافتا أن صعوبة اللقاء كان بسبب مواجهة متصدر الدوري وفريق لديه العديد من الحلول أمام المرمى.

واقتنص فريق وادي دجلة تعادلا مثيرا أمام الزمالك بدون أهداف، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات الجولة الـ 14 بدوري we المصري.

وقال عبد المنصف في تصريحات بعد المباراة لقناة أون تايم سبورتس:" الخروج بنقطة أمام الزمالك دافع جيد للفترة المقبلة، ولعبت أفضل 3 مباريات أمام الكبار "الأهلي، الزمالك وبيراميدز".

وأضاف، أنه يفضل اللعب في المستوى العالي مع الفرق الكبيرة، لافتا أن النقطة امام الزمالك ربما تحسن وضع الفريق في جدول الدوري.

وتابع:" الحارس الكبير لابد أن يظهر في المباريات الكبيرة ولدي ثقة في نفسي كبيرة ولدي خبرة 23 سنة في الملاعب".

وعن تشبيهه بنوير حارس بايرن ميونيخ رد قائلا:" أتعلم من مانويل نوير ومن المدرسة الألمانية وهذا سر تطوري الفترة الأخيرة".

وأكمل:" عندي 44 سنة فخبراتي تزيد مع الوقت، والفريق يعتمد على عبد المنصف بشكل كبير في بناء الهجمة من الخلف ومع الوقت بدأت اعتمد على التحرك اقل والاعتماد أكثر على خبراتي".

وأتم:" أقبل دائما التحدي وأحب هذه المواقف الصعبة، كل ما اتصدى لركلة جزاء الناس بعد ذلك تعلم ما اقوم به، ولي طريقتي الخاصة في التصدي لركلات الجزاء، وتألقيت أمام الثلاث فرق الكبيرة".