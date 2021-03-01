باتشيكو يوضح سبب غياب أهداف الزمالك.. وتسديد عبدالله ضربة الجزاء أمام دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، أن فريقه حقق كل شيء في الملعب أمام وادي دجلة، ولكن لم ينجح لاعبوه في تسجيل أهداف.

وأوضح باتشيكو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "استحوذنا على الكرة، ولكن الكرة لم تدخل المرمى لأسباب كثيرة، بفضل حارس مرمى وادي دجلة، وعدم التوفيق".

وأكمل: "نفذنا كل الطرق الهجومية، الطرفان كانوا دائما يهاجمون، بالإضافي لرأسي الحربة في الشوط الثاني مع دخول أوباما ثالث معهما".

وعن تسديد عبدالله جمعة لضربةالجزاء، علق باتشيكو: "مسددو الركلات أحمد زيزو، وأشرف بنشرقي ومحمود شيكابالا، والثلاثي لم يكن متواجد في الملعب، نتدرب على ضربات الجزاء في كل تدريب، وعبدالله جمعة ينفذها بشكل جيد جدا، وأظهر ثقة كبيرة بطلبه لعب ضربة الجزاء، ولكنه لم يوفق في تسجيلها".

وتعادل الزمالك سلبيا أمام وادي دجلة، في مباراة تألق خلالها محمد عبدالمنصف حارس دجلة، وأنقذ ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة أمام عبدالله جمعة لاعب الزمالك.

وأضاف باتشيكو: "من الصعب أحدد السبب في عدم الفوز لكننا عملنا كل شيء ممكن .. ولكن أنا المسؤول دائما عن النتائج".