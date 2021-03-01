عبدالله جمعة "مصدوم" بعد مباراة دجلة.. وانفعال جماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

شهدت مباراة وادي دجلة والزمالك أحداثا مثيرة بعد نهايتها بالتعادل السلبي بين الفريقين مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الأسبوع الـ14 للدوري المصري الممتاز.

ووفقا لمراسل الخليج 365، فإن محمود جنش وإمام عاشور ذهبا إلى عبدالله جمعة لمواساته بعد دخوله في نوبة حزن بسبب إهدار ركلة جزاء للزمالك في الدقائق الأخيرة.

وخلال خروج عبدالله جمعة من الملعب، تعرض لانتقادات وهجوم من الجماهير القليلة المتواجدة في المقصورة، الذين قاموا بتحميله مسؤولية إهدار الثلاث نقاط.

كما انفعل أحد الجماهير على لاعبي الزمالك أثناء خروجهم من الملعب، وسط مطالبات من جنش للحضور في المدرجات بالتزام الهدوء.

يُذكر أن الزمالك رفع رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة مؤقتاً، مبتعدا بفارق 6 نقاط عن الأهلي حامل اللقب الذي لعب ثلاث مباريات أقل.