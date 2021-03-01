كوكا يتفادى "خطأ" ويساهم في فوز صعب لأولمبياكوس في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق نادي أولمبياكوس فوزًا صعبًا على فولوس مساء اليوم، الإثنين، بهدفين لواحد في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري اليوناني الممتاز.

ونجح فورتينس في تسجيل الهدف الأول لأولمبياكوس في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل جريلو هدف التعادل لفولوس بعد مرور 10 دقائق فقط من بداية المواجهة.

ودخل أحمد حسن "كوكا" لملعب المباراة في الدقيقة 63 بعد أن بدأ اللقاء بديلًا، ليدخل في تشكيل فريقه بدلًا من فالبوينا.

ونجح مافيلا في تسجيل الهدف الثاني لأولمبياكوس في الدقيقة 81، والذي كاد أن يُلغي بسبب تدخل من كوكا الذي كان في وضعية تسلل لحظة التصويب.

ولجأ حكم اللقاء لتقنية حكم الفيديو المساعد للتأكد من عدم تداخل كوكا في الهجمة، قبل أن يعود إلى الملعب مقررًا احتسابه ليصبح هدف انتصار أولمبياكوس.

ورفع أولمبياكوس رصيده إلى 61 نقطة في صدارة ترتيب الدوري اليوناني، بينما تجمد رصيد فولوس عند 30 نقطة ليظل في المرتبة السابعة.