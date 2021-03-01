كرة سلة .. الجزيرة يزيد من أوجاع الأهلي ويهزمه في دوري السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

خسر الأهلي من ضيفه الجزيرة 77-81 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دورى السوبر لكرة السلة .

وتفوق الجزيرة على الأهلي في الفترة الاول 20-18 فيما وانتهت الفترة الثانية والشوط الأول بالتعادل 35-35 وتقدم الأهلي في الفترة الثالثة 58-53 قبل أن يعوض الضيوف في الفترة الرابعة والأخيرة.

وشهدت المباراة مشاركة معتز حسنى صفقة الأهلي الجديدة من دوري الجامعات الأمريكي فيما غاب عن العملاق الأحمر 6 لاعبين للإصابة على رأسهم الدولي إيهاب أمين الذى يعاني من كسر في الأنف وعمر طارق المصاب في العضلة الضامة.

الجدير بالذكر أن الأهلي خسر قبل مواجهة الجزيرة من الاتحاد في كأس السوبر ومن طلائع الجيش في الجولة الثانية فيما حقق فوزه الوحيد على المصرية الاتصالات في الجولة الأولي من بطولة الدوري.