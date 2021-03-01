كاف يعلن "تشكيلة مخيفة" لجولة دوري الأبطال بحضور نجم الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" التشكيل الأفضل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتواجد التونسي حمزة المثلوثي، ظهير أيمن الزمالك، كممثل وحيد لقطبي الكرة المصرية في تشكيل الأسبوع بدوري الأبطال.

وقدّم المثلوثي مباراة جيدة في مواجهة توينجيت في السنغال التي انتهت بالتعادل السلبي للمرة الثانية على التوالي للزمالك في البطولة القارية.

وظهر بجوار المثلوثي لاعبَين من كل من الوداد المغربي، صنداونز الجنوب إفريقي وسيمبا التنزاني، ولاعب من كل من حوريا الغيني، فيتا كلوب الكونجولي، توينجيت السنغالي ومولودية الجزائر.

التشكيل شهد تواجد لويس ميكيسوني صاحب هدف فوز سيمبا على الأهلي، بجانب جواش أونيانجو مدافع الفريق التنزاني.

ونشرت الحسابات الرسمية لكاف الفريق الأفضل بالجولة الثانية لدوري الأبطال تحت عنوان "تشكيلة مخيفة".

وجاء تشكيل الجولة الثانية لدوري الأبطال كالتالي:

في حراسة المرمى: موسى كامارا (حوريا).

الدفاع: حمزة المثلوثي (الزمالك)، معاد حداد (مولودية الجزائر)، جواش أونيانجو (سيمبا)، بابي نداي (توينجيت).

الوسط: مؤيد اللافي (الوداد)، لويس ميكيسوني (سيمبا)، كيرميت إيراسموس (صنداونز).

وفي الهجوم: ثيمبا زواني (صنداونز)، أيوب الكعبي (الوداد)، عبيد مايامبا موكوكياني (فيتا كلوب).