شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري عقب تعادل الزمالك أمام دجلة وفوز الأهلى على الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خسر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نقطتين جديدتين عقب التعادل سلبيا مع نادي وادجلة دجلة فى المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة والتي أقيمت بستاد السلام .

ومنح تعادل الزمالك الأخير أمام وادي دجلة فرصة لمنافسية للاقتراب منه ومزاحمتة على صدارة الدوري الممتاز خصوصاً وأن منافسة التقليدي الاهلى يتبقي له 3 مباريات لو حقق الفوز خلالهم لانفرد بترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بفارق 3 نقاط عن الزمالك.

وكان النادي الأهلى قد حقق فوزاً صعباً على طلائع الجيش بهدفين لهدف احتل بهم المركز الثاني ب24 نقطة ويتبقي له 3 مباريات مؤجلة لظروف مشاركتة فى مونديال الاندية و دورى أبطال أفريقيا .

وبالنقطة التي حصل عليها الزمالك أمام وادي دجلة أرتفع رصيده الى 30 نقطة ، ليصل فقدان النقاط الى 9 بعدما سبق وأن خسر امام غزل المحلة و التعادل أمام بيراميدز وأسوان بجانب التعادل الاخير امام وادي دجلة .

وبالنقطة التي حصل عليها وادي دجلة امام الزمالك وصل رصيده الى 8 نقاط جمعهم من 5 تعادلات وفوز وحيد .

وجاء ترتيب جدول الدوري المصري كالتالي :

الزمالك فى المركز الاول ب30 نقطة و الأهلى فى المركز الثاني ب24 نقطة ومصر المقاصة ثالثا ب23 و المصري رابعا ب22 نقطة وانبي خامسا ب22 نقطة وسيراميكا ب21 نقطة فى المركز السادس و الجونة سابعا ب20 نقطة وبيراميدز ثامنا ب10 نقطة ثم سموحة 18 نقطة ، الاتحاد السكندري 18 نقطة وغزل المحلة 17 و اسوان 17 مقطة والمقاولون العرب 14 نقطة و البنك الاهلى 13 نقطة و طلائع الجيش 12 و الانتاج الحربي 10 و الاسماعيلي 9 وادي دجلة فى المركز الاخير ب8 نقاط .