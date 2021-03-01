شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ووادي دجلة - الأبيض يتعادل مع الغزلان.. عبدالله جمعة يهدر ركلة جزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وقع الفريق الكروى لنادي الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام وداي دجلة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ورفض عبد الله جمعة منح فريقه الزمالك نقاط اللقاء بعدما سددة ركلة الجزاء خلال الشوط الثاني ووضعها في أيدى محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة لينتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من - حراسة المرمى - محمود عبد الرحيم جنش خط الدفاع - محمود علاء ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح و حمزة المثلوثي - خط الوسط - فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف “أوباما” وإمام عاشور وأشرف بنشرقي - خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد - عبدالله جمعة - محمود حمدي الونش - ومحمد عبدالسلام - محمد أشرف روقا- وحسام أشرف - حميد أحداد - أسامة فيصل - مروان حمدي.

بدأت المباراة في شوطها الأول بهدوء بين الفريقين وحاول كل فريق فرض سيطرته على منطقة وسط الملعب، حتى استطاع لاعبو الفريق أخذ الأسبقية والأفضلية على لاعبي وادي دجلة، وكاد الزمالك أن يحرز هدف التقدم سريعا عن طريق أشرف بن شرقي الذي ضغط بشكل إيجابي على دفاعات الغزلان وانفرد بمحمد عبد المنصف الذي ارتدى قفاز الإيجادة وتصدى لكرة بن شرقي.

واصل الزمالك ضغطه على فريق وادي دجلة، ونشط الفريق هجماته من الجبهة اليسرى التي يشغلها أحمد فتوح وأشرف بن شرقي ويميل لهما سيف الدين الجزائري، إلا أن هجمات الفريق افتقدت للدقة في اللمسة الأخيرة.

وحاول وادي دجلة الرد على هجمات الزمالك عن طريق هجمة منظمة تألق في البداية محمود علاء وتصدى لها قبل أن تصل الكرة لمحمد هلال وأرسل عرضية لصلاح أمين الذي سددها أعلى العارضة.

مالت الأفضلية قليلا إلى وادي دجلة الذي حاول الوصول لمرمى “جنش” استطاع دفاع الزمالك بقيادة حمزة المثلوثي في التصدي لكل فرص الغزلان، وبعدها وصل الزمالك لمرمى عبد المنصف عن طرق سيف الجزيري الذي فشل في ترويض الكرة، وضاعت فرصة خطيرة للزمالك.

تنوعت فرص الزمالك على مرمى وادي دجلة، واستقبل يوسف أوباما تمريرة فرجاني ساسي وسدد في يد محمد عبدالمنصف، ورد لاعبو الغزلان على فرصة الزمالك بالحصول على 3 ركلات ركنية لم تشكل أي خطورة على مرمى “جنش”.

وأجرى الزمالك التبديل الأول بنزول عبدالله جمعة بدلا من إمام عاشور الذي تعرض للإصابة وسقط على الأرض، وفضل الجهاز الفني تبديله حتى لا تتفاقم إصابته، وحاول عبدالله جمعة من أول لمسه له وسدد كرة قوية اصطدمت بدفاعات وادي دجلة وتحولت لركلة ركنية لم يستفاد منها الفريق.

انتعش الزمالك من الجبهة اليمنى بعد نزول عبدالله جمعة، ووصل أكثر من مرة إلى مرمى وادي دجلة إلا أن الفرق افتقد للمسة الأخيرة، ومن عرضية ممتازة لحمزة المثلوثي وصلت الكرة لأشرف بن شرقي وحاول مراوغ مدافع وادي دجلة الذي أبعد الخطورة عن مرماه. واحتسب محمد عادل حكم اللقاء دقيقة واحدة كوقت بدلا من ضائع، لم يشهد أي تعديل في نتيجة الشوط الأول، ليتنهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني لم يختلف الأمر كثيرا عن مجريات الشوط الأول، حاول لاعبو الزمالك الضغط من المناطق الأمامية ولكن سوء التمرير والبطئ في تحضير الهجمة سهلوا المهمة على دفاعات وادي دجلة الذي لم يجد صعوبة في استخلاص الكرة من أنياب مهاجمو الزمالك.

ورفض عبد الله جمعة منح فريقه الزمالك نقاط اللقاء بعدما سدد ركلة الجزاء خلال الشوط الثاني ووضعها في أيدى محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة لينتهى اللقاء بالتعادل السلبي.