شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يستعد لمواجهة غزل المحلة دون راحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استأنف فريق البنك الأهلي تدريباته بدون راحه استعدادا لمباراة المحلة المقبله ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الخميس القادم ويحتضنها ستاد غزل المحله في الثالثة عصراً.

وشهد المران غياب شادي رضوان ومحمد عبد الرحمن لعبه للإصابة ومع إستمرار غياب خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي، و قاد تدريب اليوم امير عزمي مجاهد المدرب العام ووائل كوندي وأحمد شعبان مدربا الفريق ، بسب اصابة خالد جلال المدير الفنى بفيروس كورونا ، ويحتل البنك الأهلي المركز ١٤ برصيد ١٣ نقطة.