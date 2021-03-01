شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يضع ليفربول في أزمة بسبب المنتخب (صور وتفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

محمد صلاح النجم المصري لاعب المنتخب الوطني الأول وقائد ليفربول الإنجليزي، أصبح على رأس قائمة المنضمين للمنتخب الأوليمبي وفقا لما أعلنه شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، الذي قال إن الثنائي محمد صلاح ومحمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي سيكونان على رأس القائمة الأولية لمنتخبنا المشارك في دورة طوكيو الأوليمبية المقرر إقامتها في الصيف المقبل.

وعنون موقع صحيفة ليفربول إيكو المقربة لفريق الريدز، إن ليفربول قد يتعرض لضربة حال انضمام صلاح للمنتخب الأوليمبي. وقال التقرير: من المقرر أن يتم انضمام على محمد صلاح بعد تأكيدات مدرب المنتخب الأوليمبي، وأنه سيتم وضعه في التشكيلة الأولية لدورة الألعاب الأوليمبية 2021 في طوكيو على الرغم من حقيقة أنهم لم يتحدثوا إلى ليفربول بعد.

وقال التقرير، إنه مع المقرر عقد الألعاب الأوليمبية في طوكيو بين الجمعة 23 يوليو والأحد 8 أغسطس، سيفتقد صلاح بعضا من الموسم التحضيري لليفربول وبداية موسم الدوري الممتاز 2021/22.

وأعاد التقرير تصريحات شوقي غريب، مدرب فريق الفراعنة تحت 23 سنة، والذي قال: كل من مهاجم الريدز وحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي سيكونان كلاعبين فوق السن لبطولة الصيف، مع السماح للدول بإدراج ثلاثة من هؤلاء اللاعبين في تشكيلتها النهائية للمنافسة.

صورة من تقرير ليفربول إيكو عن أزمة صلاح في المنتخب الأولمبي

جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد لقاء شيفيلد في الدوري الإنجليزي (صور)



عادت من جديد نغمة هجوم جماهير ليفربول على النجم المصري محمد صلاح لاعب منتخب الوطني والريدز عقب إهداره هدفا سهلا خلال لقاء شيفيلد يونايتد في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس وانتهى بفوز حامل لقب البريميرليج الموسم المنصرم بهدفين دون رد.

وكان صلاح ظهر بشكل رائع خلال اللقاء ولكن الهدفين الذي أضاعمها كانا بمثابة نقطة تحول للجماهير الحمراء ضد النجم المصري الذي طالبوه باللعب بشكل جماعي والابتعاد عن الفردية بحثا عن الفوز بالحذاء الذهبي للمسابقة الإنجليزية.

وقال أحد المشجعين المنتمين لفريق ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «صلاح منشغل للغاية بالحصول على الحذاء الذهبي أكثر من فوز ليفربول، وكان بإمكانه أن يمرر الكرة لساديو ماني لكنه كان يفعل ذلك بمفرده».

وأضاف مشجع ثان: «نعم أعتقد أن معظم الفريق لعب بشكل جيد. صلاح وماني لم يكونا في أفضل حالاتهما ولكن هذا نادر لهذين الاثنين». وتابع ثالث: «يحتاج صلاح إلى استعادة لياقته مرة أخرى إذا كان يريد الحصول على الحذاء الذهبي لأن أقلام الحذاء الذهبي ساخنة على كعبيه».

وأكد آخر أن «جونز أفضل من صلاح خلال لقاء شيفيلد يونايتد». وفي لقطة ساخرة على النجم المصري صلاح، نشر أحد المنتمين للريدز صورا لزر التمرير في لعبة البلاي ستيشين، وكتب أسفلها لا بد أن يستخدم صلاح هذا، قاصدا أنه لا بد أن يمرر الكرة لزملائه داخل الملعب.

جانب من تعليقات جماهير ليفربول على أداء صلاح في لقاء شيفيلد

جانب من تعليقات جماهير ليفربول على أداء صلاح في لقاء شيفيلد

جانب من تعليقات جماهير ليفربول على أداء صلاح في لقاء شيفيلد

جانب من تعليقات جماهير ليفربول على أداء صلاح في لقاء شيفيلد

فرصة صلاح الضائعة خلال مباراة شيفيلد