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حمزة المثلوثي ضمن التشكيل المثالي لجولة المجموعات و غياب الأهلي

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هشام محيسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، التشكيل المثالي للجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وضم التشكيل، التونسي حمزة المثلوثي من نادي الزمالك، بعد أدائه الرائع مع الفريق أمام تونجيث السنغالي، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

كما ضم التشكيل الموزمبيقي لويس ميكوسيني من فريق سيمبا التنزاني، وهو صاحب هدف الانتصار أمام النادي الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين، ولم يضم التشكيل أي لاعب من النادي الأهلي، بعد خسارتهم من سيمبا التنزاني بهدف نظيف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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