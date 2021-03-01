شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثي ضمن التشكيل المثالي لجولة المجموعات و غياب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، التشكيل المثالي للجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وضم التشكيل، التونسي حمزة المثلوثي من نادي الزمالك، بعد أدائه الرائع مع الفريق أمام تونجيث السنغالي، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

كما ضم التشكيل الموزمبيقي لويس ميكوسيني من فريق سيمبا التنزاني، وهو صاحب هدف الانتصار أمام النادي الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين، ولم يضم التشكيل أي لاعب من النادي الأهلي، بعد خسارتهم من سيمبا التنزاني بهدف نظيف.