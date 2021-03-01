شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكتشف وادي دجلة أمام الزمالك قبل مواجهة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يراقب البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى للإسماعيلى، مباراة الزمالك ووادى دجلة المقرر لها مساء اليوم، الاثنين، لتدوين ملاحظاته حول أداء فريق وادي دجلة قبل مواجهتهم الجمعة المقبل للوقوف على نقاط القوة والضعف فى مواجهة يبحث فيها الدراويش عن تعديل مساره المحلى عن طريق خطف النقاط الثلاث للهروب من مراكز القاع فى المسابقة.

وأنهى فريق الإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش معسكره المغلق بالعين السخنة وعاد للإسماعيلية استعداداً لمواجهة وادى دجلة، بعدما كان الدراويش قد دخلوا معسكرا مغلقا بداية من الخميس الماضى وحتى غد الثلاثاء استعداداً لمواجهة الأهلى فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها 10 مارس الجارى على استاد الإسكندرية، إلا أن إدارة النادى تلقت إخطاراً من الجبلاية يفيد بلعب مباراة وادى دجلة فى الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى الخامسة عصر الجمعة المقبل باستاد الأهلى والسلام .