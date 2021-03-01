شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يهاجم اتحاد بسبب المسحات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، أن الفريق يهدر نقاط سهلة في الدوري، وقال الخولي في تصريحات تليفزيونية: «الجماهير من حقها أن تحزن لأن الطموحات ارتفعت بعد الانتصارت ونقدر ذلك».

وأكمل: «هناك التزامات مالية طاحنة خاصة للأندية الجماهيرية، كما أن اتحاد الكرة لم يخطرنا بعدم إجراء مسحات كورونا قبل المباريات»، وتابع: «لن يكون هناك شفافية في حال ترك الأمر للأندية، البعض يمكنه تسليم مسحات غير دقيقة لاتحاد الكرة، والأفضل أن يشرف الجبلاية على هذا الأمر».

ويستعد فريق المصري لمواجهة قوية غداً «الثلاثاء» أمام بيراميدز في بطولة الدورى الممتاز، حيث يسعى على ماهر المدير الفنى لتحقيق الفوز بعد التعادل أمام سيراميكا في الجولة الماضية، وابتعاد الفريق البورسعيدي عن نغمه الانتصارات.