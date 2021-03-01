شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يطلب العودة للتشكيل الأساسي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغضب لدي المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، بسبب عدم مشاركته بشكل منتظم مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وطلب ديانج، بشكل رسمى من الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المشاركة الأساسية فى المباريات خلال الفترة المقبلة، بعدما اتجه موسيمانى للاعتماد على حمدي فتحي وعمرو السولية فى وسط الملعب خلال الفترة الماضية.

وأكد ديانج، رغبته في المشاركة أساسيًا مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تأتي بعد وصول تأكيدات من جانب وكيل أعماله بوجود متابعة قوية له من جانب بعض الأندية الأوروبية ولا سيما جالاتا سراي التركي.