شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس التعاقد مع عمرو جمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل بعض المسؤولين من إدارة الزمالك مع عمرو جمال، مهاجم الأهلي المعار لطلائع الجيش، لبحث إمكانية الحصول على خدماته، في حال انتهاء علاقته بالنادي الأحمر، بنهاية هذا الموسم، ووفقا لبعض المصادر المقربة من عمرو جمال فإنه لا يمانع من الانتقال لصفوف الزمالك، في حال عدم عودته للأهلي.

ويرغب الزمالك في تدعيم مركز رأس الحربة، خصوصاً بعد رحيل نجمه، مصطفى محمد، إلى جالطة سراي التركي، يذكر أن إعارة جمال تنتهي مع طلائع الجيش، بنهاية الموسم الحالي، لكنه لا يزال لديه 3 مواسم، في عقده مع القلعة الحمراء.