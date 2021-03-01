شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجتمع مع رئيس نادي النجوم خلال ساعات لانهاء صفقة كريم فؤاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثف مسؤولو النادي الأهلي المفاوضات من أجل التعاقد مع كريم فؤاد لاعب إنبي المعار من فريق النجوم، وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، طالب التعاقد مع كريم فؤاد لاعب فريق إنبي، بعد متابعته مع الفراعنة الصغار خلال الفترة الماضية.

وحدد محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل، سعرا مبدئيا للاعب للنادي الأهلي، خاصةً مع امتلاكه عدة عروض احترافية على رأسها بنفيكا البرتغالي، خلال الفترة المقبلة.

وأكد الطويلة خلال تصريحات تليفزيونية، أنه في حال أراد إنبي التعاقد مع اللاعب، عليه تقديم عرض بقيمة 15 مليون جنيه للموافقة على رحيله بموجب العقد المنصوص بين الطرفين، وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولى النادى الأهلي يعتزمون عقد جلسه مع محمد الطويلة لإنهاء كافة تفاصيل التعاقد مع كريم فؤاد.