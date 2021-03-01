شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يعلن قائمة مواجهتي كينيا وحزر القمر 18 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، على موعد الإعلان عن قائمة الفريق لمباراة كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2022، وذلك عقب انتهاء مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.

ومن المقرر أن يعلن حسام البدري المدير الفني للفريق عن قائمة المنتخب يوم 18 مارس الجاري، وذلك للدخول في معسكر استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر عقب نهاية مباريات الأندية المصرية في إفريقيا.

ومن المنتظر أن تتكون قائمه المنتخب من 26 لاعبا، وسوف يبدأ المعسكر يوم 20 مارس، ثم يخوض الفريق تدريباته حتى السفر بعد ظهر يوم 22 من الشهر ذاته إلى نيروبي على متن طائرة خاصة لمواجهة كينيا المقرر لها 25 من مارس الجاري، ثم العودة والاستمرار بالمعسكر حتى مواجهة جزر القمر بالتصفيات القارية يوم 29 بالقاهرة.