شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل محمود يقترب من قيادة الألومنيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مسؤولو الألومنيوم، فى مفاوضات جادة مع نبيل محمود نجم الزمالك الأسبق لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا لحسين عبد اللطيف الذى وجه مجلس الإدارة الشكر إليه بعد سوء النتائج الذى صاحب أبناء نجع حمادى خلال الفترة الماضية .

الألومنيوم خسر آخر مبارياته بالدوري أمام بنى سويف بهدف دون مقابل أدى لتجميد رصيد الفريق عند 25 نقطة فى المركز الخامس بالمسابقة وبفارق 11 نقطة كاملة عن الشرقية للدخان متصدر الترتيب .

ومن المقرر أن يقود سعيد إبراهيم، المدرب العام للفريق بقيادة المباراة القادمة أمام الفيوم السبت المقبل باستاد الأسيوطى، فى الجولة السادسة عشرة للمسابقة لحين الاستقرار على اسم المدير الفني الجديد.