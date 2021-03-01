شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب استعدادًا لمباراته المؤجلة من الجولة الثالثة عشرة للدوري والتي تجمعه بنظيره بيراميدز وهي المباراة المقرر إقامتها في السابعة مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب.

خلال المران الذي استمر لنحو 75 دقيقة وضع علي ماهر المدير الفني للفريق لمساته الأخيرة على الخطة التي سيخوض بها لقاء الغد، والتي وضح من خلال المران أنها ستكون متوازنة بين الهجوم والدفاع، يستغل فيها الفريق نقاط ضعف منافسه من ناحية، وفي الوقنفسه يلجأ الفريق لفرض رقابة صارمة على مفاتيح لعب الفريق السماوى العديدة.

كما شهد المران كذلك فقرة خاصة للتعامل مع الركلات الثابتة في المواقف الدفاعية والهجومية، واختتم المران بتقسيمة مصغرة في ثلثي الملعب شهدت تألق العديد من اللاعبين.