شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري وبن شرقي وإمام عاشور يقودون هجوم الزمالك أمام وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، التشكيل الذى سيخوض به مباراة وادي دجلة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمد عبد الغنى – أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : أوباما – إمام عاشور – أشرف بن شرقي – وسيف الجزيرى

فيما أعلن ماريو سالاس، المدير الفني لفريق وادي دجلة، عن تشكيل فريقه لمباراة الزمالك وجاء تشكيل وادي دجلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

خط الدفاع: محمود مرعي ، إبراهيم ريعو، إسحاقو يعقوبو، أحمد مجدي.

خط الوسط: أحمد سعيد، محمد هلال ، محمد رضا.

خط الهجوم: صلاح أمين، جورجينو، رودني أنووي.

ووصلت منذ قليل حافلتا الزمالك ووادي دجلة إلى استاد السلام استعدادا لانطلاق مباراة الفريقين، وقام لاعبو الفريقين بمعاينة أرضية الملعب قبل المباراة فور الوصول ، وقام لاعبو الزمالك بالحديث مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق عن أرضية الملعب ، خاصة انها المرة الأولى التي يخوض فيها فريق الزمالك مبارياته علي استاد السلام هذا الموسم.

فيما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المستبعدون من قائمة مباراة وادي دجلة، تدريبات تأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوى أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب، حيث يوجد مستبعدون لأسباب فنية وآخرون بسبب الإجهاد والإصابات.

واستبعد من قائمة الزمالك كلا من محمد أبو جبل لأسباب فنية، وأحمد سيد زيزو الذى يعانى من الإجهاد، وحازم إمام ومحمود عبد الرزاق شيكابالا للإصابة.