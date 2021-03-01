الامارات | قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة الإماراتي.. غرامات في 3 أندية

شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة الإماراتي.. غرامات في 3 أندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماعها عبر نظام الاتصال المرئي برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

وقررت اللجنة وبإجماع الآراء توجيه عقوبة الإنذار إلى جاسم الشحي إداري فريق الشباب بنادي الرمس وتغريمه مبلغ وقدره أربعة آلاف درهم للتلفظ على حكم المباراة، كما غرمت اللجنة نادي الشارقة مبلغ وقدره 30 ألف درهم لعدم إدخال إصابات اللاعبين على النظام الإلكتروني "FA-Net" خلال الفترة المحددة.

وفرضت اللجنة غرامة مالية على نادي الفجيرة قدرها 30 ألف درهم لحصول لاعبيه على 6 بطاقات في المباراة الواحدة ، وذلك في مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً.

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