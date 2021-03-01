شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ووادي دجلة.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهى الشوط الأول بين نادى الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي خلال اللقاء الذي يقام بينها حاليا ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكان جايمي باتشكيو المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذي يخوض به لقاء وادي دجلة عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة مساء اليوم الأثنين.

وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش، خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالغني وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي. خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف “أوباما” وإمام عاشور وأشرف بنشرقي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وعبدالله جمعة ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالسلام ومحمد أشرف “روقا” وحسام أشرف وحميد أحداد وأسامة فيصل ومروان حمدي.

أزمة اللاعب شيكابالا في ماتش الزمالك والإسماعيلي - صورة أرشيفية

وانتهى الشوط الأول بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ووادي دجلة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت الفريقين حاليا، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز. بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني في الدفاع وإمام عاشور وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي في خط الوسط وسيف الدين الجزيري في الهجوم. بدأت المباراة بهدوء بين الفريقين وحاول كل فريق فرض سيطرته على منطقة وسط الملعب، حتى استطاع لاعبو الفريق أخذ الأسبقية والأفضلية على لاعبي وادي دجلة، وكاد الزمالك أن يحرز هدف التقدم سريعا عن طريق أشرف بن شرقي الذي ضغط بشكل إيجابي على دفاعات الغزلان وانفرد بمحمد عبد المنصف الذي ارتدى قفاز الإيجادة وتصدى لكرة بن شرقي. واصل الزمالك ضغطه على فريق وادي دجلة، ونشط الفريق هجماته من الجبهة اليسرى التي يشغلها أحمد فتوح وأشرف بن شرقي ويميل لهما سيف الدين الجزائري، إلا أن هجمات الفريق افتقدت للدقة في اللمسة الأخيرة. وحاول وادي دجلة الرد على هجمات الزمالك عن طريق هجمة منظمة تألق في البداية محمود علاء وتصدى لها قبل أن تصل الكرة لمحمد هلال وأرسل عرضية لصلاح أمين الذي سددها أعلى العارضة. مالت الأفضلية قليلا إلى وادي دجلة الذي حاول الوصول لمرمى “جنش” استطاع دفاع الزمالك بقيادة حمزة المثلوثي في التصدي لكل فرص الغزلان، وبعدها وصل الزمالك لمرمى عبد المنصف عن طرق سيف الجزيري الذي فشل في ترويض الكرة، وضاعت فرصة خطيرة للزمالك. تنوعت فرص الزمالك على مرمى وادي دجلة، واستقبل يوسف أوباما تمريرة فرجاني ساسي وسدد في يد محمد عبدالمنصف، ورد لاعبو الغزلان على فرصة الزمالك بالحصول على 3 ركلات ركنية لم تشكل أي خطورة على مرمى “جنش”. وأجرى الزمالك التبديل الأول بنزول عبدالله جمعة بدلا من إمام عاشور الذي تعرض للإصابة وسقط على الأرض، وفضل الجهاز الفني تبديله حتى لا تتفاقم إصابته، وحاول عبدالله جمعة من أول لمسه له وسدد كرة قوية اصطدمت بدفاعات وادي دجلة وتحولت لركلة ركنية لم يستفاد منها الفريق. انتعش الزمالك من الجبهة اليمنى بعد نزول عبدالله جمعة، ووصل أكثر من مرة إلى مرمى وادي دجلة إلا أن الفرق افتقد للمسة الأخيرة، ومن عرضية ممتازة لحمزة المثلوثي وصلت الكرة لأشرف بن شرقي وحاول مراوغ مدافع وادي دجلة الذي أبعد الخطورة عن مرماه. واحتسب محمد عادل حكم اللقاء دقيقة واحدة كوقت بدلا من ضائع، لم يشهد أي تعديل في نتيجة الشوط الأول، ليتنهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تدريبات تأهيلية للمستبعدين من مباراة وادي دجلة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المستبعدون من قائمة مباراة وادي دجلة، تدريبات تأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب.

ويحل الفريق الأول بالنادي ضيفا على وادي دجلة، في المباراة المقرر لها في السابعة والنصف مساء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

[image:3:center]

الزمالك يعلن نتيجة مسحة كورونا قبل السفر لتونس

أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية المسحة التي خضع لها الفريق للكشف عن فيروس كورونا، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، استعدادا لمواجهة الترجي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي، المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح طبيب الزمالك أن المسحة الثانية التي خضع لها أحمد زاهر إداري الفريق جاءت سلبية، ليتأكد شفاؤه من الفيروس المستجد. ويلتقي الفريق مع وادي دجلة، في المباراة المقرر لها مساء اليوم، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.

[image:4:center]