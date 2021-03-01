شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوداني يعلن وصول حمادة صدقي للخرطوم لقيادة الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي الهلال السوداني عن وصول المدرب المصري حمادة صدقي إلى الخرطوم لتولي قيادة الفريق الكروي الاول بنادي الهلال السوداني، وتولى تدريب الفريق في المرحلة القادمة.

وكشف نادي الهلال السوداني خلال الصفحة الرسمية على «فيس بوك» أن حمادة صدقي سيشرف على الفريق في مباراته المقبلة أمام شباب بلوذداد، يوم الجمعة المقبل، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .

في نفس السياق، نشرت الصفحة الرسمية فيديو للدفاع عن المدرب المصري حمادة صدقي بعد الهجوم الذي تعرضت له إدارة نادي الهلال السوداني منذ الإعلان عن التفاوض مع المدرب المصري، وتناول الفيديو أن حمادة صدقي لم يهرب من تدريب الفريق كما تردد جماهير النادي السوداني.

وقال: «حمادة صدقي مدرب كبير وليس عاطلا وكان يقوم بتدريب الإنتاج الحربي وسبق أن حقق نتائج متميزه مع الهلال السوداني، والإدارة رأت أنه الوحيد القادر على عودة النادى لأمجادة الإفريقية».