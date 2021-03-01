شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عبد اللطيف يقدم استقالتة من تدريب الألومنيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم حسين عبداللطيف باستقالتة من تدريب الفريق الكروى الاول بنادي الالومنيوم، حيث أعلن عبداللطيف استقالته من تدريب فريق الالومنيوم عبر صحتة الشخصية «فيس بوك» مؤكداً أن علاقتة بنادي الالومنيوم انتهت اليوم .

وكان فريق الالومنيوم بنجع حمادي قد تلقي هزيمة أمام بني سويف ابعدتة عن دائرة المنافسة في دورى الممتاز «ب» .

وكانت مباريات الدور الأول لدورى الممتاز «ب» والمعروف بدورى القسم الثاني المظاليم قد اختتمت منافساتها أمس الاول، والتي شهدت قمة الإثارة والندية بين أندية محافظات الصعيد بداية من أندية محافظة الجيزة والذى يمثلها نادي الشرقية للدخان مع أندية محافظات بني سويف -المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان

ونجح ممثل محافظة الجيزة نادي الشرقية للدخان بقيادة علاء إبراهيم لاعب الأهلي الأسبق وهدافه المميز في الانفراد بصدارة المجموعة الأولى الصعيد بعدما نجح في الفوز على طهطا 3/2 بعدما حول تأخره بهدفين إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحافظ على الصدارة بـ 36 نقطة، بينما تجمد طهطا عند 11 نقطة.

وواصل المنيا بقيادة شديد قناوى زحفة ومطاردته للدخان عقب فوزه بهدفين نظيفين على شبان قنا، ليرتفع رصيده 31 نقطة وبقي المهزوم عند 17 نقطة.

وأسفرت مباريات باقي الجولة عن تعادل ديروط مع بترول أسيوط بهدفين لمثلهما وبنفس النتيجة تعادل أسمنت أسيوط مع سمسطا، وسلبيا تعادل الفيوم مع تليفونات بني سويف وبنفس النتيجة تعادل قنا مع كيما أسوان وحقق بني سويف مفاجأة بفوزه على الألومنيوم بمدينة نجع حمادي بهدف نظيف.