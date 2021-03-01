شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يحتفل بعيد ميلاد محمد إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

احتفل نادي سيراميكا كليوباترا، بعيد ميلاد ضياء قنديل ومحمد إبراهيم، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مواليد الأول من مارس.

وأحضر الجهاز الفني واللاعبون تورتة عليها صورة ضياء قنديل، وأخرى منقوش عليها صورة محمد إبراهيم، واحتفلوا بعيد ميلاد الثنائي في جو أسري.

وهنأ الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان اللاعبين، بمناسبة عيد ميلادهما، كما وجه اللاعبون التهنئة إلى زملائهما، بعد الاحتفال بعيد الميلاد.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء 11 مارس المقبل، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.