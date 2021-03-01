شكرا لقرائتكم خبر عن مهلة أخيرة من «مانشستر يونايتد» لـ«بايلى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مانشستر يونايتد لتجديد عقد مدافعه الإيفوارى إريك بايلى فى موعد أقصاه الصيف المقبل.

وينتهى عقد مدافع يونايتد، فى الصيف المقبل، لكن مانشستر فعل بند التمديد لموسم آخر.

ووفقًا لصحيفة «ديلى ميل» البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يتفاوض حاليًا مع بايلى من أجل التجديد لمدة 3 مواسم أخرى.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد منح بايلى مهلة للتفكير فى العقد الجديد حتى الصيف المقبل، وإذا لم يوافق على التوقيع، سيضطر النادى الإنجليزى لبيعه، حتى لا يرحل مجانًا بعد عام.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه رغم إعجاب أولى جونار سولسكاير، مدرب يونايتد، بقدرات بايلى، لكن يبحث المدير الفنى عن التعاقد مع مدافع جديد للمشاركة أساسيًا إلى جانب المدافع الدولى هارى ماجواير.

وذكرت أن الخيارات المتاحة أمام مانشستر يونايتد هى جول كوندى (إشبيلية)، وإبراهيما كوناتى (لايبزيج)، وبن وايت (برايتون).