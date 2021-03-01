شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز يد الزمالك: هتلر سيغيب عن الملاعب 6 اشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد ان اللجنة المؤقتة وافقت على الفور على سفر «هتلر» إلى الإمارات لإجراء الجراحة ،لافتا إلى ان اللواء عماد عبدالعزيز رئيس النادي وافق على الطلب المقدم من جهاز كرة اليد دون تأخير.

واوضح يسري في تصريحات لـ«المصري اليوم» ان الإصابة التي تعرض لها «هتلر» نادرة ولايوجد لها أطباء متخصصين في مصر.

ومن ثم سيقوم بإجراء الجراحة في دبي خلال الايام المقبلة ،واشار يسري إلى ضرورة إجراء الجراحة قبل 6 أيام من تعرض اللاعب للإصابة خوفاَ من إختفاء الوترالذي تم قطعه في الصدر.