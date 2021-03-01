شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤهل المستبعدين من مباراة وادي دجلة استعداداً لمعركة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المستبعدون من قائمة مباراة وادي دجلة، تدريبات تأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل وإصابات الملاعب.

ويحل الفريق الأول بالنادي ضيفا علي وادي دجلة، في المباراة المقرر لها في السابعة والنصف مساء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.