شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض تصرفات الحارس أبوجبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك تهديدات محمد أبوجبل حارس المرمى بتصعيد أزمة استبعاده من مواجهة وداي دجلة التي اقيمت امس في الدوري الممتاز.

وتمسك المدير الفني بالدفع بمحمود عبدالرحيم «جنش» حارس المرمى بعد ان تراجع مستوى أبوجبل خلال المباريات الأخيرة ،وكان ابرزها الهدف الذي سجله شكري نجيب لاعب الإسماعيلي في مرمى أبوجبل خلال مباراة الفريقين في الدوري الممتاز.

كان أبوجبل، هدد بعدم الإلتزام بتعليمات المدير الفني والرحيل عن النادي في حالة استمرار استبعاده من المباريات المقبلة.