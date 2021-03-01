شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يشترط التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال لاستمرار باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترطت اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الاول التأهل إلى نصف نهائي دوري الابطال من اجل استمراره في قيادة الفريق حتى نهاية عقده.

وعلمت «المصري اليوم» ان اللجنة المؤقتة تحفظت على أداء الفريق في المباريات الأخيرة سواء المحلية والإفريقية ،فضلا عن احتلال الفريق المركز الثالث في مجموعته بدوري الابطال بعد التعادل السلبي مع الوداد الجزائري وتونجيث السنغالي.

وناقشت اللجنة عدد من الإقتراحات لترشيح مدربين اجانب في حالة استمرار تراجع اداء الفريق في الدوري الممتاز أو بطولة إفريقيا.