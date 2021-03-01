شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن نتيجة مسحة كورونا قبل السفر لتونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية المسحة التي خضع لها الفريق للكشف عن فيروس كورونا، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، استعدادا لمواجهة الترجي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي، المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح طبيب الزمالك أن المسحة الثانية التي خضع لها أحمد زاهر إداري الفريق جاءت سلبية، ليتأكد شفاؤه من الفيروس المستجد. ويلتقي الفريق مع وادي دجلة، في المباراة المقرر لها مساء اليوم، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.