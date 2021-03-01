شكرا لقرائتكم خبر عن بند المليون دولار يهدد استمرار كريم العراقي مع المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إشترط كريم العراقي، لاعب الوسط المدافع بالفريق الكروي الأول بنادي المصري، تحديد شرط جزائي قدره مليون دولار من اجل الموافقة على تمديد عقده مع مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات مقبلة .

وهدد «العراقي» بتقديم شكوى ضد النادي إلى اتحاد الكرة بسبب إستبعاده عن التدريبات وإلزامه بالمران الفردي وعدم إشراكه في المباريات الرسمية والودية لإجباره عن تمديد عقده بالشروط التي حددها مجلس الإدارة.

كان المجلس قد عرض على اللاعب مبلغ قدره 2.5 مليون جنيه في الموسم الواحد نظير تمديد عقده لمدة 3 مواسم ،لكن اللاعب طلب وضع شرط جزائي في عقده حتى يتسنى له الاحتراف أو الرحيل عن النادي في أي وقت في حالة سداد قيمة الشرط الجزائي .