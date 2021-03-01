شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري يقود إنبي للمربع الذهبي علي حساب الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروي الاول بنادي إنبي فوزاً صعباً وغالياً على فريق الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجلة رامي صبري من ضربة جزاء فى الدقيقة 13 من عمر المباراة التي جمعتمها مساء اليوم فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز .



استحق الفريق البترولى الفوز والنقاط الثلاث بعدما أحسن انتشاره داخل الملعب وأوقف نقاط القوة لدي أبناء الإسكندرية وبالفعل نجحوا فى تسجيل هدف مبكر أربك حسابات حسام حسن المدير الفمي لفريق الاتحاد والذى سعى بكل الطرق لإدراك التعادل إلا أن صافرة نهاية المباراة كانت أسرع .



بهذه النتيجة ارتفع صيد إنبي إلى 22 نقطة احتل بهم المركز الرابع بجدول المسابقة، بينما بقي الاتحاد عند النقطة 15 احتل بهم المركز العشر فى جدول ترتيب الدوري الممتاز .